Названы доступные всем варианты перекуса, идеальные для всех, кто следит за фигурой

Также отличными вариантами здоровых снеков будут орехи и сухофрукты (но в умеренных количествах, небольшими порциями): «Орехи есть каждый день не советую, лучше через день, но не более 30 - 40 граммов», – пояснила Кадырова. При этом диетолог рекомендовала всем худеющим исключить из рациона шоколад, особенно если хочется полностью отказаться от сладкого. Не надо пытаться рубить хвост по частям и «слезать» с сахара постепенно. Гораздо эффективнее вычеркнуть этот продукт из своего меню полностью и не пытаться заменить его сахарозаменителями. Кроме того, Кадырова напомнила, что молоко – продукт спорный, но отказываться от него она никого не призывает. А вот что точно стоит сделать, так это исключить обезжиренные варианты. Гораздо рациональнее выбирать молоко с массовой долей жира не более 3,2%, сметану – не более 20%, а творог – не более 5%.

Что же касается разгрузочных дней, которые в последние годы становятся все популярнее, по мнению диетолога, в них нет никакого смысла: «Если вы планируете «разгрузиться», то, на мой взгляд, лучше устраивать ¬белковый день – кефир, творог, ¬ряженка», – пояснила она.

Фото: pexels

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