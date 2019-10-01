5 простых привычек, которых надо придерживаться, чтобы похудеть и сохранить здоровье
Осень – время когда кажется, что тепло ушло безвозвратно и навсегда, потому можно забыть о диете и тренировках, ведь под объемным свитером все равно не будет видно лишние килограммы, но эксперт Зои Бингли-Пуллин поделилась с онлайн-порталом Daily Mail Australia, что, даже если вы решили поставить на паузу режим похудения и поддержания отличной формы, есть привычки, которые необходимо ввести в свой распорядок дня, чтобы оставаться энергичными и здоровыми.
Первое, что нужно сделать – увеличить ежедневное количество пройденных шагов. Само собой разумеется, что те, кто больше двигается, чувствуют себя более здоровыми, но увеличение пройденных шагов принесет пользу не только вашему телу, но и разуму. «Некоторые из нас попадают в ловушку, думая, что 30-40-минутная тренировка полностью нейтрализует негативные последствия сидения за столом весь день, – поясняет Зои. – Однако ходьба и рутинные движения так же важны, как и тренировка. Ходьба не займет много времени и это бесплатно». Диетолог советует увеличивать количество пройденных шагов на тысячу еженедельно.
Пробуйте каждую неделю новую еду – это еще одна важная привычка. Телезвезда пояснила, что новые блюда поднимут вам настроение и подарят витаминный заряд. Мы часто едим нездоровую пищу, когда нам скучно, потому готовьте новые полезные блюда или заказывайте их в ресторане, чтобы занять себя чем-нибудь и получить витаминный заряд.
Добавьте дополнительную порцию цвета в каждый свой прием пищи. Диетологи советуют есть много разноцветных продуктов ежедневно, но это легче сказать, чем сделать, но Зои советует добавить всего один дополнительный цвет в каждый свой прием пищи – «есть радугу больше не надо». Добавление цвета автоматически означает – больше овощей и зелени.
Четвертый совет от диетолога – заведите себе новое хобби. «Напишите список занятий, которые вам доставляют удовольствие, и начните ежедневно включать их в свое ежедневное расписание. Находите время для занятий для души и увлечений, будь то бег, готовка, чтение или рисование – в общем, делайте то, что любите», – добавляет Зои.
И последнее – практикуйте сострадание к себе. Это очень важно. Если вы относитесь к тому типу людей, которые часто критически относятся к тому, что делают/едят/любят, постарайтесь быть к себе немного добрее, говорите себе, «что вы делаете все возможное». Позволяйте себе наслаждаться жизнью, ведь недостаток этого не сделает ваше самочувствие лучше.
Фото: Instagram
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