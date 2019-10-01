5 простых привычек, которых надо придерживаться, чтобы похудеть и сохранить здоровье

Осень – время когда кажется, что тепло ушло безвозвратно и навсегда, потому можно забыть о диете и тренировках, ведь под объемным свитером все равно не будет видно лишние килограммы, но эксперт Зои Бингли-Пуллин поделилась с онлайн-порталом Daily Mail Australia, что, даже если вы решили поставить на паузу режим похудения и поддержания отличной формы, есть привычки, которые необходимо ввести в свой распорядок дня, чтобы оставаться энергичными и здоровыми.

Первое, что нужно сделать – увеличить ежедневное количество пройденных шагов. Само собой разумеется, что те, кто больше двигается, чувствуют себя более здоровыми, но увеличение пройденных шагов принесет пользу не только вашему телу, но и разуму. «Некоторые из нас попадают в ловушку, думая, что 30-40-минутная тренировка полностью нейтрализует негативные последствия сидения за столом весь день, – поясняет Зои. – Однако ходьба и рутинные движения так же важны, как и тренировка. Ходьба не займет много времени и это бесплатно». Диетолог советует увеличивать количество пройденных шагов на тысячу еженедельно.