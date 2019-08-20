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Названо блюдо, которое способно лечить облысение и утолщать волосы без вреда для здоровья

Теперь миллионы лысых и лысеющих мужчин (и женщин) могут обратить вспять процесс выпадения волос – для этого достаточно есть корейскую пряную капусту.

Как передает британское онлайн-издание The Sun, ученые обнаружили, что кимчи – популярное корейское блюдо из капусты – не только полезно для работы желудочно-кишечного тракта, но и способствует утолщению волос и даже способно обернуть вспять процесс облысения.

Исследователи заставили 23 добровольцев с признаками алопеции на ранней стадии употреблять кимчи два раза в день – на завтрак и перед сном. Через месяц среднее количество их волос увеличилось с 85 штук на квадратный сантиметр до 90, а затем и до 92-х после 4 месяцев эксперимента.

В отчете, опубликованном the World Journal of Men’s Health ученые из Университета Данкук, расположенного под Сеулом, Южная Корея, заявили: «Нынешние лекарства от облысения могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм, потому их применение обычно носит временный характер. Мы обнаружили, что кимчи может способствовать росту волос и обращению вспять процесса облысения. Это наиболее безопасная стратегия лечения для пациентов».

Хочется отметить, что кимчи – одно из главных блюд корейской кухни, в рецепт которого входят квашеная капуста, лук, чеснок, рыбный соус и специи. И многие жители Южной Кореи знают о его пользе. Любители кимчи также уверяют, что его употребление в пищу может снизить уровень холестерина в крови, очистить кожу от высыпаний и воспалений и даже замедлить процесс старения. Исследование 2015 года показало, что кимчи, наряду с другими ферментированными продуктами и продуктами с пробиотиками, может снизить уровень беспокойства у молодых людей.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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