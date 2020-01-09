Сбои в работе сердца, риск возникновения онкологии и другие главные опасности фастфуда для здоровья

Полностью избежать трансжиров в своем рационе может быть проблематично – они в незначительном количестве содержатся даже в натуральных мясных и молочных продуктах. Однако в ведомстве предупреждают, что, если в блюде или продукте содержится менее 0,5 г трансжиров на порцию, они могут маркироваться как не содержащие их. «Чтобы уменьшить потребление трансжиров, необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в их состав. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите «частично гидрогенизированные масла» – это трансжиры», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также эксперты напоминают, что по закону уровень трансизомеров жирных кислот (трансжиров) в маргаринах, спредах, кулинарных жирах и другой продукции не может превышать двух процентов – и это должно быть отражено на этикетке.

Фото: vostock-photo

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