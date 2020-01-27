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Натуральный йогурт, яйца и еще 5 продуктов, которые надо есть для укрепления мышц и сжигания жира

Испанские врачи-диетологи Нурия Монфульеда и Гильермо Гомес Вера рассказали, какие продукты надо обязательно включить в рацион всем, кто хочет быстро смоделировать красивый силуэт при помощи спорта и правильного питания.

Как сообщает барселонское издание La Vanguardia, чтобы грамотно скорректировать фигуру, нужно комплексно подойти к изменению плана тренировок и питания. В частности, диетолог Гильермо Гомес Вера уверен, что данный процесс должен проходить в два этапа: первый заключается в наборе мышечной массы, а второй – в последующем сжигании жира.

При таком плане тренировок на обоих этапах в основе рациона должны быть продукты, богатые белком. В первую очередь это яйца. И несмотря на то, что врачи до сих пор спорят о том, насколько безопасен для здоровья этот продукт, доказано, что одно яйцо в день не окажет негативного воздействия на уровень холестерина в крови, зато суточную норму протеина восполнить поможет. Кроме того, в яйцах содержится ценная аминокислота лейцин, благодаря которой мышцы растут и быстрее восстанавливаются.

Также необходимо добавить в свой рацион куриное мясо: оно, как и яйца, является ценным источником белка и лейцина. Более того, она гораздо менее калорийна, нежели красное мясо, а потому станет отличной альтернативой ему. Вегетарианцам, которые употребляют в пищу продукты животного происхождения, для этих целей подойдет тофу – кстати, этот продукт может стать прекрасным легким перекусом и для тех, кто не отказался от мяса, и для спортсменов.

Кроме того, диетологи утверждают, что перед тренировками надо обязательно есть бананы, они же станут прекрасным сладким перекусом, который и аппетит поможет контролировать, и насыщают хорошо, и дарят заряд энергии за счет высокого уровня углеводов, которые в них содержатся. После тренировок надо перекусывать натуральным йогуртом без добавления сахара.

Помимо вышеперечисленных эксперты посоветовали ввести в качестве постоянных продуктов в меню такие, как авокадо, тунец и бобовые – все эти продукты содержат ценные насыщенные жиры, правильные углеводы и белок.

Фото: vostock-photo

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