Натуральный йогурт, яйца и еще 5 продуктов, которые надо есть для укрепления мышц и сжигания жира

Также необходимо добавить в свой рацион куриное мясо: оно, как и яйца, является ценным источником белка и лейцина. Более того, она гораздо менее калорийна, нежели красное мясо, а потому станет отличной альтернативой ему. Вегетарианцам, которые употребляют в пищу продукты животного происхождения, для этих целей подойдет тофу – кстати, этот продукт может стать прекрасным легким перекусом и для тех, кто не отказался от мяса, и для спортсменов.

Кроме того, диетологи утверждают, что перед тренировками надо обязательно есть бананы, они же станут прекрасным сладким перекусом, который и аппетит поможет контролировать, и насыщают хорошо, и дарят заряд энергии за счет высокого уровня углеводов, которые в них содержатся. После тренировок надо перекусывать натуральным йогуртом без добавления сахара.

Помимо вышеперечисленных эксперты посоветовали ввести в качестве постоянных продуктов в меню такие, как авокадо, тунец и бобовые – все эти продукты содержат ценные насыщенные жиры, правильные углеводы и белок.

Фото: vostock-photo

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