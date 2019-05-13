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«Обмануть» организм: диетологи нашли оригинальный и очень простой способ похудеть к лету

Хотите похудеть к лету, но до сих пор не знаете, как это сделать? В этом вам помогут американские диетологи, назвавшие элементарный способ «обмануть» организм.

Согласно сообщению CNN, специалисты Академии питания и диетологии США рекомендуют всем борющимся с лишним весом просто-напросто жевать жвачку без сахара не менее 5-6 раз в день. Делать это необходимо всякий раз, когда появится тяга к сладкому, мучному. Лучше всего заменить жевательной резинкой традиционный десерт, который обычно съедаете после еды (будем честны, они хоть и вкусны, но безбожно калорийны), или перекус. Согласно исследованию диетологов, люди, пожевавшие жвачку после еды, в следующий прием пищи съедают на 40 ккал меньше. Однако также отмечается, что на сжигание калорий это действие никак не влияет: таким нехитрым образом вы просто-напросто «обманываете» свой организм, отвлекая его от мыслей о вредных вкусностях и сладком.

Фото: vostock-photo/shutterstock

Как видите, способ не самый сложный, но, как и во всем, здесь главное – знать меру. Всегда прислушивайтесь к себе и собственному организму. Не стоит полностью отказываться от полезных перекусов в пользу жевательной резинки, потому что энергией она вас точно не обеспечит в отличие от того же йогурта, снека или фрукта.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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