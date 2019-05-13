«Обмануть» организм: диетологи нашли оригинальный и очень простой способ похудеть к лету

Согласно сообщению CNN, специалисты Академии питания и диетологии США рекомендуют всем борющимся с лишним весом просто-напросто жевать жвачку без сахара не менее 5-6 раз в день. Делать это необходимо всякий раз, когда появится тяга к сладкому, мучному. Лучше всего заменить жевательной резинкой традиционный десерт, который обычно съедаете после еды (будем честны, они хоть и вкусны, но безбожно калорийны), или перекус. Согласно исследованию диетологов, люди, пожевавшие жвачку после еды, в следующий прием пищи съедают на 40 ккал меньше. Однако также отмечается, что на сжигание калорий это действие никак не влияет: таким нехитрым образом вы просто-напросто «обманываете» свой организм, отвлекая его от мыслей о вредных вкусностях и сладком.