Мужчина попытался на спор съесть 50 яиц за раз и скончался

Ядав с удовольствием согласился на эти условия и к моменту, когда ему стало плохо, он сумел управиться с 42 яйцами. Однако внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и был срочно доставлен в больницу, откуда его перевели в Институт медицинских наук последипломного образования Санджая Ганди, где он через несколько часов скончался. Врачи установили, что внезапная смерть индийца наступила в результате осложнений, вызванных перееданием белка. Полиция расследовала данное дело, но признала произошедшее несчастным случаем. Семья погибшего никак не прокомментировала трагический инцидент.

Кстати, в ходе недавнего исследования, проведенного аналитиками Sberbank SIB, россияне употребляют слишком много яиц. Среднее количество в год составляет около 280 штук на человека, что превышает норму, рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения на 8%.

Фото: vostock-photo

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