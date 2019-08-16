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Меньше хлеба и картошки: Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет

Росстат опубликовал тематический отчет о том, как изменилась структура питания россиян за последние 40 лет – с 1980 по 2018 год. Если вкратце: наши соотечественники стали больше следить за своим здоровьем.

За рассмотренный промежуток времени жители России существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и овощей. По данным ведомства, в 1980 году на каждого жителя нашей страны приходилось 117 килограммов картофеля, а спустя 40 лет эта цифра уменьшилась до 59 килограммов.

Потребление хлеба, круп и макарон также снизилось – со 128 килограммов до 112-ти в год. Кроме того, россияне стали серьезно меньше есть молочных продуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий.

А вот потребление фруктов и свежих овощей, наоборот, выросло вдвое – с 35 до 74 килограммов в год на одного человека. Также в рационе людей стало гораздо больше рыбы и морепродуктов – вместо 17 килограммов в 1980 году 22 килограмма – в 2018-м.

Что касается мяса, то любовь к нему у россиян развивается по синусоиде – то возрастает, то, наоборот, угасает. Но к 2018 году потребление мяса достигло своего пика – 89 килограммов в год на человека (в 1980 году этот показатель составлял 70 кг, а в 2000-м – и того меньше – 50 кг).

По словам диетолога, кандидата медицинских наук Екатерины Александровой, которые приводит российское информационное агентство «РИА Новости», такое изменение рациона питания, скорее всего, связано со стремлением к более здоровому образу жизни.

«Уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», –сказала она.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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