Меньше хлеба и картошки: Росстат рассказал, как изменился рацион россиян за 40 лет

За рассмотренный промежуток времени жители России существенно снизили потребление картофеля и хлеба и стали есть больше фруктов и овощей. По данным ведомства, в 1980 году на каждого жителя нашей страны приходилось 117 килограммов картофеля, а спустя 40 лет эта цифра уменьшилась до 59 килограммов.

Потребление хлеба, круп и макарон также снизилось – со 128 килограммов до 112-ти в год. Кроме того, россияне стали серьезно меньше есть молочных продуктов, яиц, сахара и кондитерских изделий.

А вот потребление фруктов и свежих овощей, наоборот, выросло вдвое – с 35 до 74 килограммов в год на одного человека. Также в рационе людей стало гораздо больше рыбы и морепродуктов – вместо 17 килограммов в 1980 году 22 килограмма – в 2018-м.