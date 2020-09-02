Курица с бананом и другие необычные, но вкусные сочетания продуктов (пробуйте обязательно)

Кроме того, к курице хорошо подходят бананы, чернослив, яйца, а также розовая вода и… свинина. Любимый многими вегетарианцами сыр халлуми обычно используют в бургерах и салатах, отлично раскрывает свой вкус в сочетании с апельсинами, жареным арбузом и запеченной фасолью. «В мире существует множество замечательных совпадений, которые предстоит открыть, и вам для этого не нужна докторская степень в молекулярной гастрономии, чтобы начать экспериментировать, – пояснила Сенит. – Интересные и необычные вкусовые сочетания могут быть составлены из обычных продуктов, которые есть у вас в холодильнике, например, сыр и мармелад или шоколад и баклажаны».

Эксперт назвала повседневные продукты, которые прекрасно дополняют друг друга. Среди них: сыр Чеддер отлично идет в паре с мармеладом, тунцом, кимчи, зеленым чаем, а халлуми – с апельсином, арбузом на гриле, запеченной фасолью и салатом радиччо. Стейк отлично сочетается с кофе, грушей, квашеной капустой, васаби и анчоусами, а лосось – с маракуйей, карамелью, гречкой, диким рисом, хреном и красным вином. Курица раскроется по-новому в тандеме с бананом, мускатом, цикорием, розами, яйцом, черносливом или свининой. Вкус помидоров станет ярче в сочетании с гранатом, мисо, бамией или шоколадом, а груши – с чесноком, белым вином или сыром пекорино. Шпинат очень вкусен с клубникой, ванилью, кокосом или душистым перцем, а шоколад – с горчицей, кровяной колбасой, баклажаном, фазаном, кардамоном или с оливковым маслом.

Самые любимые сочетания самой Ники Сенит – бекон и банан, лосось и карамель, чеддер и мармелад, кофе и апельсин, абрикос и чечевица, грибы и черника, авокадо с сахаром, черная смородина с арахисом, грейпфрут с можжевельником, картофель с лимоном, курица с бананом или виноградом, ананас с прошутто, яблоко с хумусом и козий сыр с вишней.

Фото: depositphotos

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