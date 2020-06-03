Кешью, нут и еще 8 продуктов с высоким содержанием цинка, который необходим для женского здоровья
Как сообщает британский онлайн-журнал Women’s Health, о дефиците цинка на коже появляются трещинки, а сама она становится сухой, появляется кариес, наблюдается выпадение волос и ломкость ногтей, развиваются заболевания слизистых. Потому важно, чтобы ежедневный рацион содержал не менее 12-15 г цинка. Этот минерал содержится во множестве продуктов, в частности, в семенах тыквы – в нем содержится 28% рекомендуемой суточной нормы для женщин. Кроме того, в них еще и 8,5 г растительного белка.
Следующий продукт, богатый цинком – это овес. Это недорогой, универсальный и продукт. В половине стакана сухой овсянки 1,3 мг цинка, а также растительная клетчатка, снижающая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы любите морепродукты, в отпуске не стоит проходить мимо устриц и крабов: в первых вообще цинка содержится максимальное количество среди всех продуктов питания (а еще и витамин В12, необходимый для здоровья нервной системы), в вареных крабах – 88% суточной нормы женщины. Также стоит обратить внимание на постную говядину. Если ищете растительные источники цинка, вам стоит присмотреться к бобовым – нуту, фасоли, чечевице, черным бобам. В них содержится 31% рекомендуемой суточной нормы для женщин. Также можно присмотреться к семенам конопли и орехам кешью. Есть цинк и в греческом йогурте без сахара и искусственных добавок.
Фото: pexels
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