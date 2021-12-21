Как сделать оливье не только вкусным, но и полезным — диетологи раскрыли секрет
В разговоре с URA.RU специалисты — профессор, врач-терапевт, эндокринолог, диетолог Екатерина Кривцова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказали, на что обратить внимание и как улучшить состав оливье, сделав его таким же вкусным, но более полезным. Ключевые ингредиенты в салате — колбаса и майонез. Специалисты советуют заменить покупной соус на домашний вариант. А вместо колбасы использовать натуральное мясо или птицу, чтобы облегчить калорийность блюда.
Если попробовать поискать оригинальный рецепт знаменитого шефа Люсьена Оливье, можно наткнуться на публикацию в журнале «Наша пища» № 6 от 31 марта 1894 года, где в состав салата входит жареный рябчик, картофель, свежие огурцы, каперсы, оливки, соус «Провансаль» с добавлением соевого соуса «Соя-кабуль». Современные же диетологи советуют немного подкорректировать рецепт и отказаться от картофеля в салате, чтобы блюдо получилось максимально легким.
И да, не заправляйте оливье соусом заранее. Пусть каждый сделает это в собственной тарелке. Полезные свойства и срок хранения скажут вам спасибо.
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