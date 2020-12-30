К каким опасным последствиям может привести злоупотребление «Селедкой под шубой»
Как сообщил онлайн-изданию News.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев, в состав данного салата входят два очень жирных ингредиента – майонез и сельдь, которые в целом не очень хорошо сочетаются друг с другом и в такой комбинации принесут организму больше вреда, чем пользы, если злоупотреблять этим блюдом. «Избыток жиров может вызвать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрита, язвы, колита, панкреатита. Чтобы этого избежать, можно заправить салат нежирной сметаной и соблюдать меру в употреблении», – пояснил специалист.
Кроме того, Арзамасцев отметил, что «Селедка под шубой» – еще и соленое блюдо, потому однозначно не рекомендована к употреблению людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, так как может вызвать повышение давления. Не стоит ее есть и людям с проблемами с почками, так как это может вызвать обострение хронических недугов.
Фото: depositphotos
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