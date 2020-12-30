К каким опасным последствиям может привести злоупотребление «Селедкой под шубой»

Кроме того, Арзамасцев отметил, что «Селедка под шубой» – еще и соленое блюдо, потому однозначно не рекомендована к употреблению людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, так как может вызвать повышение давления. Не стоит ее есть и людям с проблемами с почками, так как это может вызвать обострение хронических недугов.

Фото: depositphotos

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