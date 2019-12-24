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Есть слишком мало и еще 6 причин, почему вы постоянно испытываете голод

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда вы только что закончили прием пищи – и снова голодны. У некоторых эта тяга и вовсе возникает ежедневно. Однако это может быть очень вредно – и для здоровья в целом, и для фигуры в частности. Потому ведущий австралийский диетолог Линди Коэн поделилась 7 ключевыми причинами, по которым вы можете испытывать голод после еды и дала несколько рекомендаций, которые помогут исправить ситуацию.

В качестве первой причины диетолог выделила жажду новых вкусов. Ее слова передает онлайн-портал The Sun. У многих людей всегда «есть место для десерта», даже после обильного приема пищи. Коэн говорит, что это может быть связано с чувственно-специфической сытостью, а если проще: со временем ваши рецепторы привыкают к определенным вкусам тех продуктов, которые вы обычно едите, потому вы начинаете буквально жаждать новых гастрономических ощущений. Например, вы долго отказываетесь от сладкого, и в какой-то момент вы начнете изнывать от желание съесть десерт, мороженое или шоколад. Чтобы не допустить подобного, Линди рекомендует есть «до удовлетворения», то есть останавливаться до того, как будете сыты, но при этом баловать себя веточкой мяты, кусочка шоколада или каким-нибудь фруктом в качестве завершающего штриха.

Если вы постоянно сидите на жесткой диете, одной из причин постоянного голода сразу после еды может стать эмоциональная обделенность и отсутствие удовлетворенности. Диета предполагает исключение из меню целого ряда продуктов, потому, зная о запрете, вы подсознательно постоянно будете их жаждать. Именно поэтому создание списков «плохих» и «хороших» продуктов может стать причиной срыва с диеты. Эксперт рекомендует разрешать себе есть все, кроме откровенного мусора, но понемногу.

В качестве еще одной причины постоянного голода Коэн выделяет отсутствие сбалансированности рациона. По ее словам, многие причудливые диеты сводятся к тому, чтобы исключить из меню целые группы продуктов, что неизбежно приведет к тому, что вы будете хотеть их еще больше. И это приведет к дисбалансу в организме, а значит, и к появлению постоянного желания есть. Сбалансированное питание заряжает организм энергией, помогает лучше думать и дольше не хотеть есть, потому проследите, чтобы в вашем ежедневном рационе были и жиры, и белки, и углеводы.

Также причиной постоянного голода может стать банальное недоедание. Очевидная вещь, но почему-то ее чаще всего игнорируют. Суточная калорийность вашей пищи ниже необходимого для нормального функционирования уровня приводит к постоянному желанию избавиться от дефицита. «Проблема недоедания во время завтрака или обеда заключается в том, что шансы начать переедать возрастают для вас многократно, потому что вы сожгли всю полученную энергию, а новую брать неоткуда». Коэн рекомендует придерживаться рекомендованной вам суточной калорийности, тогда чувство постоянного голода исчезнет само собой.

Менее очевидной причиной постоянного голода может быть маленькое количество фруктов и овощей в рационе. Вы можете потреблять достаточное количество калорий, но это ничего не значит, если в вашем рационе мало продуктов, богатых клетчаткой, которая и дарит чувство сытости надолго. Линдси рекомендует есть до 5 разных фруктов и овощей в сутки.

Кроме того, диетолог отмечает, что люди часто путают два чувства – голод и жажду, потому что ощущения очень схожи, особенно сразу после еды. И если вы мало пьете жидкости, возможно, именно это и есть истинная причина вашего постоянного голода. Эксперт рекомендует всегда брать с собой бутылку воды и при первых признаках желания что-нибудь съесть, попробовать для начала утолить жажду.

В качестве последней причины постоянного чувства голода Коэн называет привычку. Многие люди просто привыкли заканчивать трапезу десертом, даже если они уже сыты и не очень хотите сладкое в действительности. Однако стоит различать это действие и необходимость в пище. Линдси в таких случаях рекомендует применять «часовую уловку»: она рекомендует дать себе разрешение съесть десерт, но через час. Если за это время желание не пропадет, значит, вы действительно его хотите, а если пропадет, значит, это было лишь подсознательное следование ритуалам.

Фото: vostock-photo

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