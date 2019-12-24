Есть слишком мало и еще 6 причин, почему вы постоянно испытываете голод

В качестве еще одной причины постоянного голода Коэн выделяет отсутствие сбалансированности рациона. По ее словам, многие причудливые диеты сводятся к тому, чтобы исключить из меню целые группы продуктов, что неизбежно приведет к тому, что вы будете хотеть их еще больше. И это приведет к дисбалансу в организме, а значит, и к появлению постоянного желания есть. Сбалансированное питание заряжает организм энергией, помогает лучше думать и дольше не хотеть есть, потому проследите, чтобы в вашем ежедневном рационе были и жиры, и белки, и углеводы.

Также причиной постоянного голода может стать банальное недоедание. Очевидная вещь, но почему-то ее чаще всего игнорируют. Суточная калорийность вашей пищи ниже необходимого для нормального функционирования уровня приводит к постоянному желанию избавиться от дефицита. «Проблема недоедания во время завтрака или обеда заключается в том, что шансы начать переедать возрастают для вас многократно, потому что вы сожгли всю полученную энергию, а новую брать неоткуда». Коэн рекомендует придерживаться рекомендованной вам суточной калорийности, тогда чувство постоянного голода исчезнет само собой.

Менее очевидной причиной постоянного голода может быть маленькое количество фруктов и овощей в рационе. Вы можете потреблять достаточное количество калорий, но это ничего не значит, если в вашем рационе мало продуктов, богатых клетчаткой, которая и дарит чувство сытости надолго. Линдси рекомендует есть до 5 разных фруктов и овощей в сутки.

Кроме того, диетолог отмечает, что люди часто путают два чувства – голод и жажду, потому что ощущения очень схожи, особенно сразу после еды. И если вы мало пьете жидкости, возможно, именно это и есть истинная причина вашего постоянного голода. Эксперт рекомендует всегда брать с собой бутылку воды и при первых признаках желания что-нибудь съесть, попробовать для начала утолить жажду.

В качестве последней причины постоянного чувства голода Коэн называет привычку. Многие люди просто привыкли заканчивать трапезу десертом, даже если они уже сыты и не очень хотите сладкое в действительности. Однако стоит различать это действие и необходимость в пище. Линдси в таких случаях рекомендует применять «часовую уловку»: она рекомендует дать себе разрешение съесть десерт, но через час. Если за это время желание не пропадет, значит, вы действительно его хотите, а если пропадет, значит, это было лишь подсознательное следование ритуалам.

Фото: vostock-photo

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