Елена Малышева назвала продукты, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера

Также телеведущая призвала россиян быть осторожнее с продуктами, богатыми медью. К ним относятся печень, почки, сердце, а также орехи кешью. Чтобы избежать ухудшения памяти и развития болезни Альцгеймера, Малышева посоветовала включить в свой рацион пищу с высоким содержанием витаминов D и Е. Они содержатся в масле зародышей пшеницы, печени трески, лососевых рыбах и в подсолнечном масле.

Фото: Екатерина Ширинкина/passion.ru

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