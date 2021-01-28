Елена Малышева назвала продукты, которые могут вызвать болезнь Альцгеймера
В эфире программы «Жить здорово!» Малышева отметила, что к опасным относятся жирные продукты, такие как свинина, сливки и сливочное масло. Она не призывала полностью исключить их употребление, но призвала делать это в ограниченном количестве, так как в них много холестерина, а он может привести к ухудшению памяти, которое будет со временем прогрессировать. Если высокий холестерин подтвержден анализами, обратитесь к врачу, чтобы он назначил вам статины.
Также телеведущая призвала россиян быть осторожнее с продуктами, богатыми медью. К ним относятся печень, почки, сердце, а также орехи кешью. Чтобы избежать ухудшения памяти и развития болезни Альцгеймера, Малышева посоветовала включить в свой рацион пищу с высоким содержанием витаминов D и Е. Они содержатся в масле зародышей пшеницы, печени трески, лососевых рыбах и в подсолнечном масле.
Фото: Екатерина Ширинкина/passion.ru
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