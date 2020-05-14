Эффективнее лимона: названы лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета
По словам эксперта, которые транслирует Агентство городских новостей «Москва», снизить риск заболеть инфекционными заболеваниями помогут редис, свежая зелень и клубника, сезон которых уже начался. Стародубова отметила, что правильное питание всегда было и по-прежнему остается залогом крепкого иммунитета. И важно, чтобы рацион был богат полезными веществами.
Диетолог отметила, что, например, в петрушке витамина С аж в 4 раза больше, чем в лимоне, кроме того, в ней, как и в другой зелени, очень много витаминов группы В, А и Е. Не отстает в этом вопросе и клубника, в которой, важнейшего для иммунитета и молодости витамина С не меньше. Кроме того, в этой ягоде «так же, как и в малине, содержатся салицилаты — вещества, обладающие противовоспалительным действием», — добавила Стародубова. В редисе же много фолатов и бета-каротина.
Кроме того, и зелень, и редис, и клубника богаты клетчаткой, которая в сочетании с витаминами и минералами способствует правильному очищению организма, восстановлению его защитных свойств и нормализации липидного обмена. Также диетолог рекомендовала присмотреться к моркови, свекле и белокочанной капусте.
Фото: depositphotos
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