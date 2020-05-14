Эффективнее лимона: названы лучшие сезонные продукты для укрепления иммунитета

Диетолог отметила, что, например, в петрушке витамина С аж в 4 раза больше, чем в лимоне, кроме того, в ней, как и в другой зелени, очень много витаминов группы В, А и Е. Не отстает в этом вопросе и клубника, в которой, важнейшего для иммунитета и молодости витамина С не меньше. Кроме того, в этой ягоде «так же, как и в малине, содержатся салицилаты — вещества, обладающие противовоспалительным действием», — добавила Стародубова. В редисе же много фолатов и бета-каротина.

Кроме того, и зелень, и редис, и клубника богаты клетчаткой, которая в сочетании с витаминами и минералами способствует правильному очищению организма, восстановлению его защитных свойств и нормализации липидного обмена. Также диетолог рекомендовала присмотреться к моркови, свекле и белокочанной капусте.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!