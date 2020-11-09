Доктор Мясников перечислил продукты, которые многие ошибочно считают вредными
Как сообщает онлайн-издание «РИА Новости», по мнению Мясникова, которое он озвучил в своей передаче, выходящей в эфире телеканала «Россия 1», очень часто к разряду вредных продуктов относят яйца. Произошло это из-за высокого содержания в них холестерина. Однако холестерин холестерину рознь. И яйца повышают в крови уровень «хорошего» вида данного органического соединения, а также обеспечивают организм качественным белком и ценными микроэлементами. Так что, если есть не более 2 яиц в сутки, переживать решительно не о чем.
Еще один миф, который упорно транслируется в Сети и некоторыми врачами, что красное мясо может стать причиной инфаркта и инсульта. Однако, по словам Мясникова, последние исследования доказывают, что это утверждение ложное. Конечно, злоупотреблять говядиной, бараниной и свининой не стоит, чтобы не спровоцировать воспалительные процессы, которые могут привести к раку кишечника, но 3 раза в неделю данную группу продуктов можно смело есть.
Также порой подвергаются критике молоко и продукты на его основе и вино. Так, сливочное масло раньше считалось причиной многих проблем со здоровьем. Однако после ряда научных исследований специалисты пришли к выводу, что на нем даже жарить еду можно. Молоко диетологи раньше советовали покупать исключительно обезжиренное, однако теперь от этих рекомендаций отказались. Более того, теперь вредным считается именно этот вариант напитка. Что же касается вина, по мнению Мясникова, в малых дозах оно может принести пользу человеку, однако умением ограничиться одним бокалом россияне не обладают, к сожалению. У нас либо пьют наповал, что вызывает колоссальные потери и экономические, и социальные, либо не пьют вообще — завязали», — заметил Мясников.
Фото: depositphotos
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