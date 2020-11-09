Доктор Мясников перечислил продукты, которые многие ошибочно считают вредными

Как сообщает онлайн-издание «РИА Новости», по мнению Мясникова, которое он озвучил в своей передаче, выходящей в эфире телеканала «Россия 1», очень часто к разряду вредных продуктов относят яйца. Произошло это из-за высокого содержания в них холестерина. Однако холестерин холестерину рознь. И яйца повышают в крови уровень «хорошего» вида данного органического соединения, а также обеспечивают организм качественным белком и ценными микроэлементами. Так что, если есть не более 2 яиц в сутки, переживать решительно не о чем.

Еще один миф, который упорно транслируется в Сети и некоторыми врачами, что красное мясо может стать причиной инфаркта и инсульта. Однако, по словам Мясникова, последние исследования доказывают, что это утверждение ложное. Конечно, злоупотреблять говядиной, бараниной и свининой не стоит, чтобы не спровоцировать воспалительные процессы, которые могут привести к раку кишечника, но 3 раза в неделю данную группу продуктов можно смело есть.