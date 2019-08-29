Диета с высоким содержанием растительного белка продлевает жизнь

Ученые в течение 20 лет следили за тем, какие заболевания развивались у людей, которые ели разное количество растительного белка и от чего они умирали. Те, кто ел больше животного белка, не были подвержены риску смерти выше среднего, но люди, евшие большое количество растительного протеина имели значительно более низкий риск смерти, чем в среднем.

Кстати, рацион питания с отказом от животного белка в пользу растительного с каждым годом становится все популярнее, так помогает контролировать аппетит, а значит, может привести к быстрой потере веса. Подобно кето диете, восхваляемой такими звездами, как сестры Кардашьян, Леброн Джеймс и другими, она помогает избавиться от лишней жидкости в организме и вызвать кетоз – состояние, при котором организм вместо углеводов использует жиры для получения энергии. Однако ученые считают, если уж выбирать белковую диету, то лучше с высоким содержанием растительного белка, так как мясо, особенно переработанное, содержит, помимо белка, насыщенные жиры, которые имеют свойство накапливаться в кровеносных сосудах, сужая их, что ведет к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo

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