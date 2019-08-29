Диета с высоким содержанием растительного белка продлевает жизнь

Согласно эксперименту ученых из Японского центра наук о здоровье, который длился в течение 20 лет и в котором приняли участие взрослых 70 696 человек, переход на диету с высоким содержанием растительного белка может помочь жить дольше и остаться в здравом уме и твердой памяти в зрелом возрасте. Западный рацион питания, как правило, основан на потреблении красного мяса и обработанных пищевых продуктов, и потому чаще умирают от заболеваний сердца и недугов, связанных с ожирением. Авторы нового исследования полагают, что замена стейка продуктами растительного происхождения с высоким содержанием белка, таких как тофу, бобы, лебеда, эдамаме, орехи, может фактически снизить риск смерти. Кроме того, употребление такой пищи стимулирует обмен веществ, из-за чего происходит естественное снижение веса.
Ученые в течение 20 лет следили за тем, какие заболевания развивались у людей, которые ели разное количество растительного белка и от чего они умирали. Те, кто ел больше животного белка, не были подвержены риску смерти выше среднего, но люди, евшие большое количество растительного протеина имели значительно более низкий риск смерти, чем в среднем.
Кстати, рацион питания с отказом от животного белка в пользу растительного с каждым годом становится все популярнее, так помогает контролировать аппетит, а значит, может привести к быстрой потере веса. Подобно кето диете, восхваляемой такими звездами, как сестры Кардашьян, Леброн Джеймс и другими, она помогает избавиться от лишней жидкости в организме и вызвать кетоз – состояние, при котором организм вместо углеводов использует жиры для получения энергии. Однако ученые считают, если уж выбирать белковую диету, то лучше с высоким содержанием растительного белка, так как мясо, особенно переработанное, содержит, помимо белка, насыщенные жиры, которые имеют свойство накапливаться в кровеносных сосудах, сужая их, что ведет к проблемам в работе сердечно-сосудистой системы.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo
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