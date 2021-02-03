Блогер показала самый быстрый и легкий способ приготовить яйца

На кадрах девушка демонстрирует свой метод разбивания скорлупы и очистки яиц. Она не пользуется для этого какими-то приспособлениями или посудой. Автор видео буквально бросает яйца на сковородку. Как уточнила хозяйка, яйца в таком случае разбиваются ровно пополам. Скорлупа не оставляет мелких частиц.

Результат «броска» пользователя привел в восторг других юзеров. Они написали около 800 тысяч комментариев. По мнению многих, лайфхак девушки гениальный.