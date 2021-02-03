Блогер показала самый быстрый и легкий способ приготовить яйца
На кадрах девушка демонстрирует свой метод разбивания скорлупы и очистки яиц. Она не пользуется для этого какими-то приспособлениями или посудой. Автор видео буквально бросает яйца на сковородку. Как уточнила хозяйка, яйца в таком случае разбиваются ровно пополам. Скорлупа не оставляет мелких частиц.
Результат «броска» пользователя привел в восторг других юзеров. Они написали около 800 тысяч комментариев. По мнению многих, лайфхак девушки гениальный.
Некоторые уточнили, что обязательно попробуют повторить трюк дома на кухне. «Воспользуюсь сама советом и покажу это детям», - написали под постом. По мнению другого комментатора, ее жизнь не будет прежней: она считает, что способ приготовления яиц уникальный. Некоторые выразили сомнения: по их словам, для этого обязательно нужно предварительно хорошо помыть яйца.
Ранее австралийка по имени Дженни в социальной сети рассказала о беспроигрышном способе приготовления яиц. Она всегда использует ростер для выпечки кексов и пирогов. Приготовленные таким способом яйца у хозяйки всегда получаются идеальными. Дженни продемонстрировала, что у нее получилось. На кадрах она показала блюдо из куриных яиц с жидким желтком. Пользователи остались довольны и похвалили ее.
Фото и видео: TikTok/@maddysumnerx, pixabay.com
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