Домохозяйка раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц
Фото: Facebook/Kmart Pie Maker Recipes, Tips and Ideas Australia
Как уточнила женщина в группе в Facebook, она всегда использует ростер для выпечки кексов и пирогов. По ее словам, она не представляет другого способа приготовления яиц. «Надо выпекать минут пять, чтобы приготовить яйца с жидким желтком, и семь минут — с твердым», — раскрыла она свой метод. Для мягких яиц с желтком лучше не снимать крышку устройства во время приготовления, а для твердых — крышку можно опустить.
Приготовленные таким способом яйца у австралийки всегда получаются идеальными. Дженни продемонстрировала, что у нее получилось. На кадрах она показала блюдо из куриных яиц с жидким желтком. Пользователи остались довольны и похвалили хозяйку.
Одна из читательниц призналась, что попробовала приготовить яичницу по методу Дженни и ей понравилось. «Яйца были идеальными, я просто обожаю эту машину», — сказала она.
Напомним, яйца считаются одним из наилучших доступных человеку источников животного белка. Одно яйцо средних размеров содержит около пяти граммов протеина. К тому же в каждом яйце есть полный набор витаминов и микроэлементов: витамин А, полезный для кожи, зрения и иммунной системы, витамины B2, B12 и B5 для поддержки энергетического обмена, D, необходимый для усваивания организмом кальция и поддержания здоровья зубов и костей, биотин для ускорения обмена веществ, а также холин, йод, железо, лютеин, фосфор, селен.
Фото: Facebook/Kmart Pie Maker Recipes, Tips and Ideas Australia, pexels.com
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