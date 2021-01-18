Домохозяйка раскрыла беспроигрышный способ приготовления яиц

Приготовленные таким способом яйца у австралийки всегда получаются идеальными. Дженни продемонстрировала, что у нее получилось. На кадрах она показала блюдо из куриных яиц с жидким желтком. Пользователи остались довольны и похвалили хозяйку.

Одна из читательниц призналась, что попробовала приготовить яичницу по методу Дженни и ей понравилось. «Яйца были идеальными, я просто обожаю эту машину», — сказала она.

Напомним, яйца считаются одним из наилучших доступных человеку источников животного белка. Одно яйцо средних размеров содержит около пяти граммов протеина. К тому же в каждом яйце есть полный набор витаминов и микроэлементов: витамин А, полезный для кожи, зрения и иммунной системы, витамины B2, B12 и B5 для поддержки энергетического обмена, D, необходимый для усваивания организмом кальция и поддержания здоровья зубов и костей, биотин для ускорения обмена веществ, а также холин, йод, железо, лютеин, фосфор, селен.