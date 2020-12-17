Арабское блюдо кускус внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Заявку о включении блюда в список подали сразу несколько стран: Алжир, Мавритания, Марокко и Тунис. Именно в этих государствах кускус наиболее популярен.

Кускус готовят из одноименного вида пшеничной крупы. Арабские хозяйки подают его с тушеными овощами и мясом, либо с рыбой и морепродуктами. Существует много рецептов приготовления кускуса. К основным ингредиентам предпочитают добавлять орехи, сухофрукты, сыр, лимон и другие продукты.

Напомним, что максимальная польза кускуса проявляется только в том случае, если блюдо приготовлено на пару. Именно при таком способе готовки удается сохранить в продукте наибольшее количество полезных микроэлементов. Обычно его так и готовят - заливают кипятком и дают настояться.

Различают более крупный жемчужный, или израильский, кускус и мелкий ливийский, или ливанский, кускус. Также считается, что домашний кускус ручной работы гораздо вкуснее фабричного.