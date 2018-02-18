Ливанский салат с кус-кусом — один из самых простых рецептов ливанской кухни.

Вам понадобится:

кус-кус — 200 г

вода — 400 мл

помидоры — 4 шт.

петрушка свежая — 1 пучок

лимон (— ½ шт.

соль, черный молотый перец — по вкусу

оливковое масло первого отжима — по вкусу

Приготовление:

Засыпьте кус-кус в глубокую миску, залейте кипятком, посолите по вкусу, перемешайте и накройте крышкой. Оставьте на полчаса. Помидоры нарежьте маленькими кубиками. У петрушки обрежьте стебли, листву мелко порубите. В распаренный и немного остывший кускус влейте оливковое масло, перемешайте, выложите петрушку и помидоры. Приправьте соком половинки лимона и перцем. Еще раз перемешайте. Кстати, в блюдо можно добавить кубики брынзы. В этом случае солить крупу на стадии запаривания не нужно. Добавьте соль по вкусу уже в самом конце приготовления.