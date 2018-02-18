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Кускус является основой многих теплых и холодных салатов, которые готовят в странах Ближнего Востока. Исторически кус-кус готовили из проса. В наше время наиболее распространен кус-кус из манной крупы, получаемой из твердой пшеницы. Внешне напоминает круглый рис, диаметр крупинок — 1—2 мм.

5 интересных фактов

  1. Кускус с мясом (бараниной и ягнятиной) распространен вдали от средиземноморского берега. В прибрежных областях Магриба и на острове Джерба готовят кускус с рыбой и морепродуктами.
  2. Встречается кускус с приправами, например, с куркумой (в этом случае крупа желтого цвета). Распространен вегетарианский кускус с овощами. Сладкий кускус с виноградом, сухофруктами, орехами называется масфуф.
  3. В продаже есть также пакетированная крупа — пропаренный и высушенный кускус. Для приготовления полуфабрикат достаточно залить кипятком на 5 минут и плотно накрыть крышкой. Быстрота приготовления выгодно отличает такой продукт от рисовых и макаронных изделий.
  4. Максимальная польза кускуса проявляется только в том случае, если блюдо приготовлено на пару. Именно при таком способе готовки удается сохранить в продукте наибольшее количество полезных микроэлементов. Обычно его так и готовят — заливают кипятком и дают настояться.
  5. Различают более крупный жемчужный или израильский кускус и мелкий ливийский или ливанский кускус. Также считается, что домашний кускус ручной работы гораздо вкуснее фабричного.

Ливанский салат с кускусом

Ливанский салат с кус-кусом — один из самых простых рецептов ливанской кухни.

Вам понадобится:

  • кус-кус — 200 г
  • вода — 400 мл
  • помидоры — 4 шт.
  • петрушка свежая — 1 пучок
  • лимон (— ½ шт.
  • соль, черный молотый перец — по вкусу
  • оливковое масло первого отжима — по вкусу

Приготовление:

Засыпьте кус-кус в глубокую миску, залейте кипятком, посолите по вкусу, перемешайте и накройте крышкой. Оставьте на полчаса. Помидоры нарежьте маленькими кубиками. У петрушки обрежьте стебли, листву мелко порубите. В распаренный и немного остывший кускус влейте оливковое масло, перемешайте, выложите петрушку и помидоры. Приправьте соком половинки лимона и перцем. Еще раз перемешайте. Кстати, в блюдо можно добавить кубики брынзы. В этом случае солить крупу на стадии запаривания не нужно. Добавьте соль по вкусу уже в самом конце приготовления.

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