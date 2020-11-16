5-летний мальчик наелся хурмы и попал в больницу с «пищевым камнем»

Чтобы удалить этот «пищевой камень» весом 250 граммов, хирургам пришлось провести сложную 9-часовую операцию, во время которой они дробили его на мелкие кусочки и извлекали частями. По словам врачей, образовался этот шар в желудке из-за того, что ребенок слишком увлекся поеданием хурмы. Дело в том, что в этом фрукте содержатся дубильные вещества и кислоты, которые поступили в организм в слишком большом количестве и позднее вступили в реакцию с белками и клетчаткой, из-за чего недопереваренная еда превратилась в твердый «пищевой камень». Сейчас мальчик уже полностью поправился и уже выписан из больницы. Специалисты предупреждают о том, что ни в коем случае нельзя есть хурму в избытке или натощак, а также избегать употребления незрелых плодов, чтобы избежать подобных проблем со здоровьем.

Фото: depositphotos

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