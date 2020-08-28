Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли нарастила волосы и похвасталась нежным образом
Фото: Instagram Мерьем Узерли
Звезду «Великолепного века» Мерьем Узерли считают одной из самых красивых турецких актрис. В последнее время она нечасто экспериментирует с внешностью, оставаясь верной удлиненному каре и прямым волосам. Новый образ звезды удивил и растрогал ее поклонников.
«Работаем. У нас съемка сегодня», - пояснила Узерли.
Для съемки стилист нарастил Мерьем волосы и создал мягкие волны. Поклонники отметили, что она стала снова такой же, какой они полюбили ее - похожей на свою героиню Хюррем.
«Ого... изменилась», «Ох и красотка», «Просто красавицаааа», «Хюррем султан», «Хюррем! Красааица», - комментируют русскоязычные поклонники.
Мерьем Узерли часто обвиняют в злоупотреблении пластическими операциями, хотя сама актриса отрицает, что обращалась к хирургам. Возможно, все дело в косметологии - в последнее время губы актрисы стали больше, скулы — более выраженными. А вы замечаете изменения? Или «Хюррем» все та же?
Фото и видео: Instagram/@meryemuzerlimeryem
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