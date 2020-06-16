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Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева сделала голливудский макияж и стала выглядеть старше

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Надежда Сысоева

Фото: Instagram Надежды Сысоевой

35-летняя Надежда Сысоева предстала в ярком образе.

Видео, которое опубликовала Надежда Сысоева в своем Instagram, вызвало неоднозначную реакцию подписчиков.

«И пупи ду пу! Всем яркого дня», — поделилась актриса настроением.

«Макияж улет просто супер», «Уф какая львица», «Шикардос», «Какая опасная красота», «Женщина вамп», — восхищаются одни.

«Наденька, без этого макияжа, вы выглядите гораздо моложе и женственней», «Иди умойся», «Всегда была милая девочка, а сейчас...», — критикуют другие.

На чьей стороне вы?

Фото и видео: Instagram

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