Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина встретила весну в новом образе – и ей идет
За последнее время Екатерина Скулкина сильно изменилась: она заметно постройнела, из-за чего у нее очертились скулы и помолодело лицо, также она постриглась и решила уйти от привычного всем образа шатенки. И это было определенно верным решением. Звезда доверила свои волосы известному московскому стилисту Алексу Контье, который окончательно перевел ее на светлую сторону. По словам юмористки, на столь радикальные перемены ее сподвигло приближение весны, которое, как известно, всегда ознаменуется для женщин жаждой перемен.
Фото: Instagram eskulkina
Екатерина уже второй раз посетила салон красоты арт-директора и вновь осталась в восторге от его работы. Новый образ ей также пришелся по вкусу. Действительно, светлый цвет волос с холодным подтоном очень освежает ее, делает более современной и стильной и
Напомним, что 44-летняя актриса и телеведущая впервые обратилась к Контье после новогодних праздников, именно тогда мастер предложил ей уйти из шатенки в блонд – Скулкина решила довериться профессионалу и не пожалела.
Фото: Instagram eskulkina
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