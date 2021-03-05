Звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина встретила весну в новом образе – и ей идет

Екатерина уже второй раз посетила салон красоты арт-директора и вновь осталась в восторге от его работы. Новый образ ей также пришелся по вкусу. Действительно, светлый цвет волос с холодным подтоном очень освежает ее, делает более современной и стильной и

Напомним, что 44-летняя актриса и телеведущая впервые обратилась к Контье после новогодних праздников, именно тогда мастер предложил ей уйти из шатенки в блонд – Скулкина решила довериться профессионалу и не пожалела.