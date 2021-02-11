Женщина нанесла на кожу головы суперклей и лишилась волос
Фото: Instagram
Популярная TikTok-блогерша Тессика Браун уже больше месяца пытается удалить клей с волос. «Находчивая» девушка использовала клей-спрей, чтобы уложить прическу, после того, как у нее закончился лак для волос, после чего попала в больницу.
Инфлюенсер рассказала своим подписчикам, что множество раз мыла голову, но укладка до сих пор держится и не меняет форму. Тессика находится в отчаянии и агонии — ей отрезали хвостик в попытке облегчить ее страдания.
Видео, объясняющее, как она случайно склеила волосы, было просмотрено почти 30 миллионов раз в TikTok и мгновенно сделало из Браун ходячий мем.
Испробовав все подручные средства, Тессика отправилась в больницу и обратилась к врачам за помощью. Она уточнила, что даже не может сбрить локоны, так как застывшие в клее волосы слишком плотно прилегают к коже головы.
Врачи подсказали пациентке несколько способов очищения волос, и она попробовала их, но не достигла успеха. Пока что ей при помощи подруги удалось лишь отрезать длинный «хвост». Теперь Тессика планирует посетить пластического хирурга в Лос-Анджелесе, который, возможно, сумеет растворить клей.
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Фото: Instagram/@im_d_ollady, pixabay.com
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