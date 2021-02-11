Женщина нанесла на кожу головы суперклей и лишилась волос

Популярная TikTok-блогерша Тессика Браун уже больше месяца пытается удалить клей с волос. «Находчивая» девушка использовала клей-спрей, чтобы уложить прическу, после того, как у нее закончился лак для волос, после чего попала в больницу.

Инфлюенсер рассказала своим подписчикам, что множество раз мыла голову, но укладка до сих пор держится и не меняет форму. Тессика находится в отчаянии и агонии — ей отрезали хвостик в попытке облегчить ее страдания.

Видео, объясняющее, как она случайно склеила волосы, было просмотрено почти 30 миллионов раз в TikTok и мгновенно сделало из Браун ходячий мем.