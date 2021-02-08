Женщина попала в больницу после укладки волос
Фото: instagram.com/im_d_ollady
Вот уже больше месяца Тессика Браун пытается удалить клей с волос. Как рассказала девушка в социальных сетях, она мыла волосы около 15 раз, но укладка до сих пор держится и не меняет форму.
«Когда я делаю прическу, мне нравится подчеркивать ее небольшим количеством лака, - объяснила она. - Так как средство закончилось, я использовал клей-спрей. Плохая, плохая, плохая идея. Мои волосы застыли намертво. Вы слышите, что я вам говорю? Не надо этого повторять». Позже Браун сняла еще одно видео о том, как пытается отмыть клей, но волосы остаются такими же, гладкими блестящими, абсолютно не меняя форму.
Люди попытались утешить девушку и дали в комментариях советы, от применения масла чайного дерева до майонеза. В конце концов, когда ничего не помогло, Тессика отправилась в больницу и обратилась к врачам за помощью. Она уточнила, что даже не может сбрить локоны, так как застывшие в клее волосы слишком плотно прилегают к коже головы. Врачи подсказали пациентке несколько способов очищения волос, и она попробовала их. На одном из роликов Браун плачет от боли.
Как признался эксперт издания, в этом случае единственным решением проблемы было бы пропитать волосы спиртом, а потом попробовать расчесать их перед мытьем шампунем. Чем закончилась история, Тессика еще не сообщила.
Фото и видео: Instagram/@im_d_ollady, pixabay.com
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