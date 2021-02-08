Женщина попала в больницу после укладки волос

Люди попытались утешить девушку и дали в комментариях советы, от применения масла чайного дерева до майонеза. В конце концов, когда ничего не помогло, Тессика отправилась в больницу и обратилась к врачам за помощью. Она уточнила, что даже не может сбрить локоны, так как застывшие в клее волосы слишком плотно прилегают к коже головы. Врачи подсказали пациентке несколько способов очищения волос, и она попробовала их. На одном из роликов Браун плачет от боли.

Как признался эксперт издания, в этом случае единственным решением проблемы было бы пропитать волосы спиртом, а потом попробовать расчесать их перед мытьем шампунем. Чем закончилась история, Тессика еще не сообщила.