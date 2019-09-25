passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Женщина, 3 года страдавшая от тяжелой формы экземы, вылечилась с помощью дешевой мази из ослиного молока

Британка Роуз Энфилд страдала от такой тяжелой формы этого кожного заболевания, что ей было трудно не только носить одежду, сидеть, но и говорить и мыть волосы.

Первая вспышка экземы, как призналась 46-летняя менеджер по маркетингу британскому онлайн-порталу The Sun, у нее появилась три года назад, после тяжелого развода. Кожа на ее пальцах стала сухой, шелушащейся, красной и зудящей. Затем болезнь распространилась на ладони и запястья.

«Я плохо спала, работала много часов подряд, у меня были серьезные эмоциональные перегрузки, которые обычно идут рука об руку с грязным разводом. Именно тогда мои руки превратились из просто очень сухих и периодически шелушащихся в красные, опухшие, потрескавшиеся и чрезвычайно болезненные, – пояснила Роза. – В некоторые дни мне трудно было даже приготовить ужин для детей – мне больно было держать кастрюли и вообще что-либо трогать».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Роуз Энфилд

Фото: facebook

Женщина дошла до такой стадии заболевания, когда ей приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы просто нанести крем на тело и лицо или помыть голову, потому что любое средство, которое попадало ей на кожу рук, вызывало мучительную боль, будто она моет их кислотой.

Экзема заставила Роуз сильно изменить жизнь: ей пришломь отказаться от своих любимых увлечений, включая катание на велосипеде и садоводство, потому что от долгого нахождения в перчатках кожа трескалась и начинала кровоточить, да и держать в руках инструменты она толком не могла. Она добавила: «Оглядываясь назад, я понимаю, что в какой-то момент просто впала в депрессию из-за того, что не могла делать то, что люблю».

Врач прописал Роуз два курса стероидов и ряд альтернативных методик лечение, включая переход на вегетарианство, отказ от лактозы и растирание поврежденной кожи эфирными маслами, но ничто ей не помогало.

Женщина уже была близка к отчаянию, когда наткнулась на исследование Кипрского технологического университета, что мазь на основе ослиного молока может помочь людям, страдающим от экземы, кашля и псориаза. Ей было нечего терять, потому она решила попробовать и это средство. Она использовала его на протяжении недели три раза в день, включая нанесение крема на кожу рук толстым слоем под хлопковые перчатки на ночь, и результат был поразительный.

«Трещины начали закрываться, а припухлость значительно уменьшилась, – добавила она. – Облегчение, которое я почувствовала, было неописуемым, потому что невозможно было смотреть на собственные руки и чувствовать эту ужасную боль ежедневно. Через месяц после начала использования мази мои руки все еще были немного красными и на них оставались следы от экземы, но трещины, отеки и шелушение почти исчезли». Через три месяца от болезни не осталось и следа.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!