Женщина, 3 года страдавшая от тяжелой формы экземы, вылечилась с помощью дешевой мази из ослиного молока

Первая вспышка экземы, как призналась 46-летняя менеджер по маркетингу британскому онлайн-порталу The Sun, у нее появилась три года назад, после тяжелого развода. Кожа на ее пальцах стала сухой, шелушащейся, красной и зудящей. Затем болезнь распространилась на ладони и запястья.
«Я плохо спала, работала много часов подряд, у меня были серьезные эмоциональные перегрузки, которые обычно идут рука об руку с грязным разводом. Именно тогда мои руки превратились из просто очень сухих и периодически шелушащихся в красные, опухшие, потрескавшиеся и чрезвычайно болезненные, – пояснила Роза. – В некоторые дни мне трудно было даже приготовить ужин для детей – мне больно было держать кастрюли и вообще что-либо трогать».
Фото: facebook
Женщина дошла до такой стадии заболевания, когда ей приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы просто нанести крем на тело и лицо или помыть голову, потому что любое средство, которое попадало ей на кожу рук, вызывало мучительную боль, будто она моет их кислотой.
Экзема заставила Роуз сильно изменить жизнь: ей пришломь отказаться от своих любимых увлечений, включая катание на велосипеде и садоводство, потому что от долгого нахождения в перчатках кожа трескалась и начинала кровоточить, да и держать в руках инструменты она толком не могла. Она добавила: «Оглядываясь назад, я понимаю, что в какой-то момент просто впала в депрессию из-за того, что не могла делать то, что люблю».
Врач прописал Роуз два курса стероидов и ряд альтернативных методик лечение, включая переход на вегетарианство, отказ от лактозы и растирание поврежденной кожи эфирными маслами, но ничто ей не помогало.
Женщина уже была близка к отчаянию, когда наткнулась на исследование Кипрского технологического университета, что мазь на основе ослиного молока может помочь людям, страдающим от экземы, кашля и псориаза. Ей было нечего терять, потому она решила попробовать и это средство. Она использовала его на протяжении недели три раза в день, включая нанесение крема на кожу рук толстым слоем под хлопковые перчатки на ночь, и результат был поразительный.
«Трещины начали закрываться, а припухлость значительно уменьшилась, – добавила она. – Облегчение, которое я почувствовала, было неописуемым, потому что невозможно было смотреть на собственные руки и чувствовать эту ужасную боль ежедневно. Через месяц после начала использования мази мои руки все еще были немного красными и на них оставались следы от экземы, но трещины, отеки и шелушение почти исчезли». Через три месяца от болезни не осталось и следа.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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