Женщина, 3 года страдавшая от тяжелой формы экземы, вылечилась с помощью дешевой мази из ослиного молока

Женщина дошла до такой стадии заболевания, когда ей приходилось надевать резиновые перчатки, чтобы просто нанести крем на тело и лицо или помыть голову, потому что любое средство, которое попадало ей на кожу рук, вызывало мучительную боль, будто она моет их кислотой.

Экзема заставила Роуз сильно изменить жизнь: ей пришломь отказаться от своих любимых увлечений, включая катание на велосипеде и садоводство, потому что от долгого нахождения в перчатках кожа трескалась и начинала кровоточить, да и держать в руках инструменты она толком не могла. Она добавила: «Оглядываясь назад, я понимаю, что в какой-то момент просто впала в депрессию из-за того, что не могла делать то, что люблю».

Врач прописал Роуз два курса стероидов и ряд альтернативных методик лечение, включая переход на вегетарианство, отказ от лактозы и растирание поврежденной кожи эфирными маслами, но ничто ей не помогало.