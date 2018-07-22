Заметно постройневшая Жасмин поразила всех тонкой талией

Фигура многодетной мамы приятно удивила поклонников ее таланта.

«Невероятная и безумно любимая наша», «С каждым днем всё красивее и красивее!!», «Стройняшка))», «Вау! Вот это фигура», «Похудела Жасмин», «Жасмин, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая и талантливая», «Костюм отличный. Фигура отлично подчеркнута», «Наряд чудесный, но фигура бьет все рекорды! Жасмин вы в невероятной форме ! Восхищаюсь вами», «Какая Жасмин стала стройная,супер ,очень люблю ее творчество», — обсуждают они.

Как утверждает певица, все дело — в спорте: «Каждые 10 дополнительных секунд на планке или даже одно-единственное дополнительное отжимание - вовсе не такой маленький шаг к новому "я", как может показаться».

Фото и видео: instagram (личная страница Жасмин), архивы пресс-служб