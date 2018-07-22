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Заметно постройневшая Жасмин поразила всех тонкой талией

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Жасмин

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Поклонники делают комплименты 40-летней певице Жасмин.

На днях певица Жасмин появилась на фестивале «Белые ночи».

«По складу характера я — женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей северной столице люблю невероятно! Спасибо тебе, красавец Питер, за теплый прием», — написала она в блоге.

Вместе с Денисом Клявером она спела хит «Любовь-отрава».

Фигура многодетной мамы приятно удивила поклонников ее таланта.

«Невероятная и безумно любимая наша», «С каждым днем всё красивее и красивее!!», «Стройняшка))», «Вау! Вот это фигура», «Похудела Жасмин», «Жасмин, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая и талантливая», «Костюм отличный. Фигура отлично подчеркнута», «Наряд чудесный, но фигура бьет все рекорды! Жасмин вы в невероятной форме ! Восхищаюсь вами», «Какая Жасмин стала стройная,супер ,очень люблю ее творчество», — обсуждают они.

Как утверждает певица, все дело — в спорте: «Каждые 10 дополнительных секунд на планке или даже одно-единственное дополнительное отжимание - вовсе не такой маленький шаг к новому "я", как может показаться».

Фото и видео: instagram (личная страница Жасмин), архивы пресс-служб

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