Заметно постройневшая Жасмин поразила всех тонкой талией

На днях певица Жасмин появилась на фестивале «Белые ночи».
«По складу характера я — женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей северной столице люблю невероятно! Спасибо тебе, красавец Питер, за теплый прием», — написала она в блоге.
По складу характера я - женщина юга, дитя теплых солнечных стран, но бывать в нашей северной столице люблю невероятно! ❤ Спели вчера с Денисом Клявером @denisklyaver нашу "Любовь-отраву" на фестивале "Белые ночи" @wnfestival, спасибо тебе, красавец Питер, за теплый прием! ☀☀☀ За чудесный наряд огромное спасибо @allacouture! @gutserievmedia #БелыеНочи #wnfestival #ЛюбовьОтрава #МихаилГуцериев #ДенисКлявер #Жасмин #Питер #ГородНаНеве #СПб #СанктПетербург
Вместе с Денисом Клявером она спела хит «Любовь-отрава».
Фигура многодетной мамы приятно удивила поклонников ее таланта.
«Невероятная и безумно любимая наша», «С каждым днем всё красивее и красивее!!», «Стройняшка))», «Вау! Вот это фигура», «Похудела Жасмин», «Жасмин, Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет этот наряд. Стройная, молодая, красивая и талантливая», «Костюм отличный. Фигура отлично подчеркнута», «Наряд чудесный, но фигура бьет все рекорды! Жасмин вы в невероятной форме ! Восхищаюсь вами», «Какая Жасмин стала стройная,супер ,очень люблю ее творчество», — обсуждают они.
Как утверждает певица, все дело — в спорте: «Каждые 10 дополнительных секунд на планке или даже одно-единственное дополнительное отжимание - вовсе не такой маленький шаг к новому "я", как может показаться».
Фото и видео: instagram (личная страница Жасмин), архивы пресс-служб