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Лобода, Топурия, Лазарев и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

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Кети Топурия

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На днях в Северной столице прогремел международный музыкальный фестиваль, в рамках которого молодые исполнители боролись за престижный Гран-при.

Этим летом петербургский фестиваль «Белые ночи» прошел в десятый юбилейный раз. В Северную столицу съехалось множество российских знаменитостей, а зарубежными гостями стали Патрисия Каас, Сил и рок-группа The Scorpions.

Свои страны на фестивале представили Vinicius D'Black из Бразилии, Yamilet из Пуэрто-Рико, Kenny Ray из Италии, Paxton из ЮАР, Mister Mother из США, Vaiwatt из Японии, Preen из Таиланда, InSammer из Швеции. Российских участников было сразу два — знакомые зрителям по шоу Первого канала «Голос» Анастасия Спиридонова и Эдвард Хачарян.

По итогам конкурсных дней третье место заняла тайская певица Preen. На втором месте оказался Эдвард Хачарян из России, а первое место завоевала группа из США Mister Mother. Но фаворитом жюри стала Анастасия Спиридонова. Конкурсантка из России выиграла Гран-при фестиваля, набрав максимальное количество баллов.

Участников поддержали своими выступлениями и голосами самые яркие и популярные исполнители: Ани Лорак, Стас Михайлов, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Тамара Гвардцители, ВладиМир, Наташа Королева, Светлана Лобода и другие.

Фото: пресс-служба, Instagram

Видео: Instagram

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