Лобода, Топурия, Лазарев и другие звезды поздравили победителей фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Этим летом петербургский фестиваль «Белые ночи» прошел в десятый юбилейный раз. В Северную столицу съехалось множество российских знаменитостей, а зарубежными гостями стали Патрисия Каас, Сил и рок-группа The Scorpions.

Свои страны на фестивале представили Vinicius D'Black из Бразилии, Yamilet из Пуэрто-Рико, Kenny Ray из Италии, Paxton из ЮАР, Mister Mother из США, Vaiwatt из Японии, Preen из Таиланда, InSammer из Швеции. Российских участников было сразу два — знакомые зрителям по шоу Первого канала «Голос» Анастасия Спиридонова и Эдвард Хачарян.