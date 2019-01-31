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«Захотела немного похулиганить»: Ольга Бузова опередила Анастасию Костенко и первая перекрасилась в блонд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

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33-летняя Ольга Бузова внезапно стала блондинкой.

В ноябре 2016 года после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым популярная телеведущая и певица Ольна Бузова стала брюнеткой. Тогда только ленивый не намекнул на то, что новая избранница ее бывшего мужа, модель Анастасия Костенко, носит ту же прическу.

Сегодня Оля удивила всех, снова вернувшись в блонд. Звезда начала с концов, сделав так называемую «растяжку цвета».

«Приветики! Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Бывших на игнор. Так вдруг захотелось перемен... во всем. Впереди много важных и интересных событий ... Решила начать с прически. Как Вам?», — написала Ольга.

Случайно или нет, но совсем недавно блондинкой хотела стать Анастасия Костенко. Но, дождавшись мужа со сборов, решила с преображением переменить.

Как считаете, кому больше подходит блонд?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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