«Захотела немного похулиганить»: Ольга Бузова опередила Анастасию Костенко и первая перекрасилась в блонд

В ноябре 2016 года после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым популярная телеведущая и певица Ольна Бузова стала брюнеткой. Тогда только ленивый не намекнул на то, что новая избранница ее бывшего мужа, модель Анастасия Костенко, носит ту же прическу.

Сегодня Оля удивила всех, снова вернувшись в блонд. Звезда начала с концов, сделав так называемую «растяжку цвета».

«Приветики! Захотела немного похулиганить. Новый год, немного новая я. И мне сейчас очень хорошо. Бывших на игнор. Так вдруг захотелось перемен... во всем. Впереди много важных и интересных событий ... Решила начать с прически. Как Вам?», — написала Ольга.