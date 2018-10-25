«Я вам не худой»: Дима Билан похвастался аппетитным торсом

«Однако!», «Красавчик как всегда!!», «Ну что за чудо! Как же я балдею от вашего магического тела», «Божественная фигура!!! Такой сексуальный!!!!», «На такой эскорт никаких денег не жалко», «Красивый мужчина в самом расцвете сил», «Хорошо что экран защитный)) иначе бы сгорела», «Ох! Нет тела, более красивое, чем это», «Не худой. Стройный. Отличное фото», «Людиии)))) Дима Билан в отличной форме) и это я вам говорю все потому, что видела его на концерте в Улан-Удэ, никакой анорексии нет. Это камеры так снимают))))))», — обсуждают подписчицы.

«Кто фоткает такие кадры?», «Может быть инна андреева, они давно знакомы», «Говорят она уже в прошлом», «Санта барбара какая то... Но кто знает? Может быть он вообще женат», «Про официальную регистрацию никто не обмолвился пока, но девушка имеется», «Дмитрий когда вы уже заведете семью. Я понимаю что бональный вопрос. Но все-таки возраст берет свое неужели не хочется домашнего уюта супругу и рябятишек?», — интересуются они.