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«Я вам не худой»: Дима Билан похвастался аппетитным торсом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Димы Билана

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Дима Билан порадовал фанаток пикантным снимком.

Долгое время СМИ и поклонники Димы Билана были обеспокоены его худобой. Сегодня артист успокоил поклонниц. Сделал он это в весьма оригинальной манере. «Не реклама! Гастрольное так сказать...! Муз. Эскорт. дорого. Скоро и в вашем городе! Пою, пишу музыку, музицирую, ублажаю души.. и уши! #билан #димабилан #этисерыеосенниеразукрашивания #явамНЕХУДОЙ», — написал он под пикантным снимком.

«Однако!», «Красавчик как всегда!!», «Ну что за чудо! Как же я балдею от вашего магического тела», «Божественная фигура!!! Такой сексуальный!!!!», «На такой эскорт никаких денег не жалко», «Красивый мужчина в самом расцвете сил», «Хорошо что экран защитный)) иначе бы сгорела», «Ох! Нет тела, более красивое, чем это», «Не худой. Стройный. Отличное фото», «Людиии)))) Дима Билан в отличной форме) и это я вам говорю все потому, что видела его на концерте в Улан-Удэ, никакой анорексии нет. Это камеры так снимают))))))», — обсуждают подписчицы.

«Кто фоткает такие кадры?», «Может быть инна андреева, они давно знакомы», «Говорят она уже в прошлом», «Санта барбара какая то... Но кто знает? Может быть он вообще женат», «Про официальную регистрацию никто не обмолвился пока, но девушка имеется», «Дмитрий когда вы уже заведете семью. Я понимаю что бональный вопрос. Но все-таки возраст берет свое неужели не хочется домашнего уюта супругу и рябятишек?», — интересуются они.

Фото: instagram

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