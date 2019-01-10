«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть

Летом минувшего года популярная певица Анита Цой сидела на диетах, занималась спортом, и даже добилась впечатляющих результатов. Но в последнее время под фотографиями в ее блоге снова стали появляться комментарии о «лишнем весе» певицы. Устав от упреков, артистка ответила неравнодушным к ее фигуре.
«Отвечаю тем, кто заметил мои округлившиеся формы. Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя», — написала она под фото в купальнике.
«Вы не находите, что мои формы мне идут? По моему, что естественно, то не безобразно. Ну, зачем всем нам под одну гребенку?», — задала вопрос она.
А вам больше нравятся худышки или полненькие?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram