«Я похожа на сдобную, вкусную булочку»: располневшая Анита Цой отказывается худеть

Летом минувшего года популярная певица Анита Цой сидела на диетах, занималась спортом, и даже добилась впечатляющих результатов. Но в последнее время под фотографиями в ее блоге снова стали появляться комментарии о «лишнем весе» певицы. Устав от упреков, артистка ответила неравнодушным к ее фигуре.

«Отвечаю тем, кто заметил мои округлившиеся формы. Да, любимые! Со временем моя фигура приобретает пышненькие формы. Может быть раньше, я бы переживала, но не сейчас. Наоборот, я разглядела в себе нечто прекрасное: округлившиеся, аппетитные формы, мягкие линии, манящие своей женственностью линии... Я похожа на сдобную, вкусную булочку. Так и съела бы сама себя», — написала она под фото в купальнике.