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Минус 14 кг за 3 месяца: Анита Цой рассказала об экстремальном похудении

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Аниты Цой

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47-летняя Анита Цой сидит на жесткой диете.

Борьба с лишним весом всегда была «больным местом» Аниты Цой. Однажды она с горечью рассказывала, как не смогла поместиться в концертные костюмы после недолгих новогодних каникул. По совету подруги сейчас артистка сидит на специальной диете, которая обещает рекордную потерю веса за короткий срок.

«Прошел ровно месяц с начала моей программы -14кг за 3 месяца. Первая эйфория от первых побед прошла. В общей сложности за 30 дней сброшено 5 кг, с учетом 4ех дней проведенных в Берлине. (Там я сорвалась и обратно прибавила +0.6 гр). Я продолжаю худеть. Впереди цель -9 кг за 2 мес», — отчиталась звезда.

Чтобы достичь необходимой цели диетолог поставил Аниту в еще более экстремальные рамки. «Со вчерашнего дня диетолог уменьшил мне питание до 900 Ккал. А вы помните, что весь прошлый месяц я питалась 1200 Ккал. И должна вам сказать, что разницы в Ккал я не почувствовала. По крайней мере чувства голода не было, и это уже хорошо», — уверяет Цой.

«Вы просто молодец! Приятного аппетита и хорошего дня», «Эх, Аниточка, гайки то все туже и туже закручивают. Куда же это, 900 Ккал..., мне кажется 1200 было на грани фола», «Анита, а на работоспособности такое количество калорий никак не отражается?», — беспокоятся подписчицы ее блога.

А вы способны на такие жертвы ради фигуры?

Фото: instagram

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