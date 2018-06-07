Минус 14 кг за 3 месяца: Анита Цой рассказала об экстремальном похудении

Борьба с лишним весом всегда была «больным местом» Аниты Цой. Однажды она с горечью рассказывала, как не смогла поместиться в концертные костюмы после недолгих новогодних каникул. По совету подруги сейчас артистка сидит на специальной диете, которая обещает рекордную потерю веса за короткий срок.

«Прошел ровно месяц с начала моей программы -14кг за 3 месяца. Первая эйфория от первых побед прошла. В общей сложности за 30 дней сброшено 5 кг, с учетом 4ех дней проведенных в Берлине. (Там я сорвалась и обратно прибавила +0.6 гр). Я продолжаю худеть. Впереди цель -9 кг за 2 мес», — отчиталась звезда.

Чтобы достичь необходимой цели диетолог поставил Аниту в еще более экстремальные рамки. «Со вчерашнего дня диетолог уменьшил мне питание до 900 Ккал. А вы помните, что весь прошлый месяц я питалась 1200 Ккал. И должна вам сказать, что разницы в Ккал я не почувствовала. По крайней мере чувства голода не было, и это уже хорошо», — уверяет Цой.