«Я очень хорошо выгляжу без макияжа»: 37-летняя Анастасия Макеева призналась, что ее красота рукотворна

Анастасия Макеева — счастливая обладательница яркой внешности. Поклонники часто отмечают: она потрясающе выглядит на фото, даже без яркого макияжа. В этот понедельник звезда раскрыла секрет выразительных черт.

«Привет, я отказалась наращивания ресниц и волос и стараюсь подлечить все все свои поросли. А вот как вам мое лицо без макияжа, но с отличным на мой взгляд перманентом? Брови, губы и стрелочки», — призналась актриса.

Красоту и молодость кожи женщине помогают поддерживать «более лояльные» по сравнению с пластикой косметологические процедуры. К таким она относит лифтинг с помощью введения нитей, например.