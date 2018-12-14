36-летняя Анастасия Макеева наглядно показала, как ей делают подтяжку лица нитями

Кто-то старается похудеть к Новому году, чтобы «влезть» в новое шикарное платье и оставить место для вкусностей, а кто-то занимает очередь к косметологу — как сделала актриса Анастасия Макеева. Звезда решила сделать нитевой лифтинг кожи лица и наглядно продемонстрировала весь процесс в своем микроблоге.

«Секреты красоты, которые могут одновременно вас порадовать и испугать! Но я записала для вас это специально, чтобы показать, что не все решается пластической хирургией, а есть более лояльные способы поддержания красоты и молодости», — пояснила Анастасия.