36-летняя Анастасия Макеева наглядно показала, как ей делают подтяжку лица нитями

Кто-то старается похудеть к Новому году, чтобы «влезть» в новое шикарное платье и оставить место для вкусностей, а кто-то занимает очередь к косметологу — как сделала актриса Анастасия Макеева. Звезда решила сделать нитевой лифтинг кожи лица и наглядно продемонстрировала весь процесс в своем микроблоге.
«Секреты красоты, которые могут одновременно вас порадовать и испугать! Но я записала для вас это специально, чтобы показать, что не все решается пластической хирургией, а есть более лояльные способы поддержания красоты и молодости», — пояснила Анастасия.
На сам Новый год Анастасия не строит больших планов, так как будет загружена в этот день работой. В ее расписании на 31 декабря стоит сразу два выступления, о чем она заранее рассказала поклонникам. В итоге Макеева освободится всего за пару часов до боя курантов. А уже на следующий день она снова выйдет на сцену. Такого режима она будет придерживаться все каникулы.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram