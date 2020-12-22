Выпускница нанесла автозагар перед школьным балом и покрылась темными пятнами

Видео опубликовано на TikTok. 19-летняя девушка уточнила, что решила пройти процедуру искусственного загара в местном салоне красоты, на услугу она записалась с подругой. Приятельница сняла девушку на видео, когда та выходила от мастера. Она была ошарашена ее видом.

«На следующий день у нее был выпускной», - подчеркнула автор в подписи к видео. Героиня ролика объяснила, что хотела добиться эффекта загорелой кожи, но в результате получила неравномерный загар с темными пятнами.