Выпускница нанесла автозагар перед школьным балом и покрылась темными пятнами
Видео опубликовано на TikTok. 19-летняя девушка уточнила, что решила пройти процедуру искусственного загара в местном салоне красоты, на услугу она записалась с подругой. Приятельница сняла девушку на видео, когда та выходила от мастера. Она была ошарашена ее видом.
«На следующий день у нее был выпускной», - подчеркнула автор в подписи к видео. Героиня ролика объяснила, что хотела добиться эффекта загорелой кожи, но в результате получила неравномерный загар с темными пятнами.
По словам Хейли, ей пришлось смывать автозагар в течение часа. Чтобы скрыть серый оттенок кожи, выпускница покрыла тело слоем другого косметического средства.
Публикация набрала сотни лайков в социальной сети. По мнению пользователей, Хейли выглядит на видео очень смешно. «Как мастер позволил тебе уйти из салона такого цвета?» - написали в комментариях. «Ты стала похожа на холодильник», - написали юзеры. «Почему твоя кожа стала серой? Это очень смешно», - пришли они к выводу. «Смеюсь в голос, хорошо, что тебе удалось смыть серый цвет», - добавили другие.
Ранее в соцсетях молодая девушка поделилась рецептом самодельного средства, которое работает не хуже профессионального, но стоит гораздо дешевле. Чтобы стать обладательницей сияющей, будто поцелованной солнцем кожи, нужны только чай и самый простой увлажняющий крем. Заварите себе чашку крепкого бодрящего напитка, а пакетики (лучше если их будет несколько) не выбрасывайте. Отожмите их прямо в банку с кремом или лосьоном, а затем тщательно перемешайте, чтобы продукт получился коричневатого оттенка.
Фото и видео: TikTok/@lemonlover202, pexels.com
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