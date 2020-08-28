Девушка поделилась рецептом самодельного автозагара из чая и прославилась в Сети

Чтобы стать обладательницей сияющей, будто поцелованной солнцем кожи, нужны только чай и самый простой увлажняющий крем. Заварите себе чашку крепкого бодрящего напитка, а пакетики (лучше если их будет несколько) не выбрасывайте. Отожмите их прямо в банку с кремом или лосьоном, а затем тщательно перемешайте, чтобы продукт получился коричневатого оттенка. Учтите, чем больше чая вы добавите в средство, тем насыщеннее получите конечный результат. Теперь остается только нанести полученный автозагар на тело, как обычно. Делайте это один-два раза в день и постепенно получите золотистую кожу с безупречным сиянием. Средство имеет накопительный эффект, то есть цвет будет наслаиваться постепенно.

Кажется, что такой бьютихак никогда не сработает, однако девушка наглядно продемонстрировала, как изменилась ее собственная кожа за 30 дней. Более того, заметные результаты проявились уже через 15. Также девушка советует, если крем находится не в банке, а в тюбике или флаконе с дозатором, выдавить необходимое количество средства в стакан и смешать его с чаем там, чтобы добиться равномерности.