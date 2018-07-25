«Выглядите на 25 лет»: подписчики восхищаются постройневшей Анитой Цой

Обаятельная Анита Цой не раз признавалась, что ради отличной физической формы ей приходится жестко себя ограничивать в питании. Так, некоторое время назад подписчики Instagram-аккаунта певицы узнали, что за три месяца она потеряла 14 килограммов. Специально разработанная программа питания и наблюдения у диетолога помогли артистке обрести потрясающую фигуру, которой она похвасталась в стильном слитном купальнике, подчеркнувшем ее пышный бюст.