«Выглядит как танк»: выдающийся живот Анны Семенович жестко раскритиковали в Сети

Фигура Анны Семенович не раз вызывала ожесточенные споры в рядах ее фанатов. Обсуждали натуральность ее пышной груди, наличие фотошопа на снимках — особенно тех, на которых певица выглядела идеально. Неудачное платье, фотографии в котором певица опубликовала на днях, спровоцировало новые обсуждения в Сети.

«Кем только не приходится быть на съемках! Секси горничная @nika_viper, массажистка без стажа @roslik_m, а свою роль я так и не поняла. Как вы думаете, кого я играю?», — предложила певица фанатам, но в ответ получила волну критики.