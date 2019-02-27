«Тростиночка»: 18-летнюю дочь Любови Толкалиной раскритиковали за чрезмерную худобу

Несколько дней назад 41-летняя актриса Любовь Толкалина и ее 18-летняя дочь Мария Кончаловская отправились в Индию, на Гоа. Мама и дочь наслаждаются солнцем и морем, медитируют, делятся красивыми и яркими фотографиями.

На недавних снимках Мария выглядит очень худенькой, за что ее даже критикуют подписчики. Они советуют ей набрать по паре килограммов в бедрах. «Вы не забывайте там кушать», — напоминают самые тактичные. На критику юная актриса и модель реагирует спокойно, просто удаляя и игнорируя негативные комментарии.

«Столько людей, которым вы не безразличны)) Жесть», — восхищаются ее терпением поклонники.