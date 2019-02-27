«Тростиночка»: 18-летнюю дочь Любови Толкалиной раскритиковали за чрезмерную худобу

Несколько дней назад 41-летняя актриса Любовь Толкалина и ее 18-летняя дочь Мария Кончаловская отправились в Индию, на Гоа. Мама и дочь наслаждаются солнцем и морем, медитируют, делятся красивыми и яркими фотографиями.
На недавних снимках Мария выглядит очень худенькой, за что ее даже критикуют подписчики. Они советуют ей набрать по паре килограммов в бедрах. «Вы не забывайте там кушать», — напоминают самые тактичные. На критику юная актриса и модель реагирует спокойно, просто удаляя и игнорируя негативные комментарии.
«Столько людей, которым вы не безразличны)) Жесть», — восхищаются ее терпением поклонники.
«Какая вы тоненькая», «Очень худенькая такая... завидую», «Тростиночка....», «Стройняшка», «Маша, ну как можно быть такой худенькой? Вы питаетесь цветочной пыльцой?», «Маша, сделайте подробный пост, как вы похудели, пожалуйста», «Фигурка, Бомба!!! Очень красиво, тонко, женственно))) приятно смотреть», — пишут они.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram