«Волшебная анатомия»: поклонники 46-летней Юлии Высоцкой в восторге от ее стройных загорелых ног в коротких шортах

Поклонники 46-летней актрисы Юлии Высоцкой часто восхищаются ее стройной фигурой. Иногда — даже слишком стройной: в последнее время звезда довольно часто сталкивается с критикой. Однако это не мешает ей демонстрировать все новые летние фотографии, вызывая вспышки зависти у хейтеров.
«Ноги идеальные. Красивее не видела. Хочу такие же», «Волшебная анатомия НОГ!!!... вселенские КОЛЕНКИ!!!!... впервые выражаю восхищение женщине)))...но, тут, искусство», «Фигура конечно обалденная», «Ноги то нооогиии», «Какие красивые, тонкие щиколотки», «Юлия, вы невероятно красивая женщина», — комментируют подписчицы блога актрисы.
Секрет стройности Юлии прост: женщина следит за тем, что отправляет в рот, время от времени садится на голодную диету, занимается спортом. «Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Бегаю, плаваю, хожу, занимаюсь пилатесом, йогой. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — говорила она.
Чаще всего Юлию Высоцкую и ее супруга Андрея Кончаловского можно застать за прогулкой с палками или бегом.
А вы любите спорт? Или отдаете предпочтение диетам?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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