«Волшебная анатомия»: поклонники 46-летней Юлии Высоцкой в восторге от ее стройных загорелых ног в коротких шортах

Секрет стройности Юлии прост: женщина следит за тем, что отправляет в рот, время от времени садится на голодную диету, занимается спортом. «Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Бегаю, плаваю, хожу, занимаюсь пилатесом, йогой. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — говорила она.

Чаще всего Юлию Высоцкую и ее супруга Андрея Кончаловского можно застать за прогулкой с палками или бегом.

А вы любите спорт? Или отдаете предпочтение диетам?