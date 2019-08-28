passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Волшебная анатомия»: поклонники 46-летней Юлии Высоцкой в восторге от ее стройных загорелых ног в коротких шортах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Высоцкая

Фото: Instagram Юлии Высоцкой

Юлия Высоцкая похвасталась новыми летними фотографиями.

Поклонники 46-летней актрисы Юлии Высоцкой часто восхищаются ее стройной фигурой. Иногда — даже слишком стройной: в последнее время звезда довольно часто сталкивается с критикой. Однако это не мешает ей демонстрировать все новые летние фотографии, вызывая вспышки зависти у хейтеров.

«Ноги идеальные. Красивее не видела. Хочу такие же», «Волшебная анатомия НОГ!!!... вселенские КОЛЕНКИ!!!!... впервые выражаю восхищение женщине)))...но, тут, искусство», «Фигура конечно обалденная», «Ноги то нооогиии», «Какие красивые, тонкие щиколотки», «Юлия, вы невероятно красивая женщина», — комментируют подписчицы блога актрисы.

Секрет стройности Юлии прост: женщина следит за тем, что отправляет в рот, время от времени садится на голодную диету, занимается спортом. «Я стараюсь хотя бы по 30-40 минут каждый день делать хоть что-то. Бегаю, плаваю, хожу, занимаюсь пилатесом, йогой. Я убедилась на собственном опыте, что интенсивность в спорте не самое важное, важна последовательность», — говорила она.

Чаще всего Юлию Высоцкую и ее супруга Андрея Кончаловского можно застать за прогулкой с палками или бегом.

А вы любите спорт? Или отдаете предпочтение диетам?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!