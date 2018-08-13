Вода, витамины и кислотно-щелочной баланс: постройневшая Юлия Снигирь рассказала о своем питании

Два года назад Юлия Снигирь стала мамой. Актрисе удалось не только вернуть фигуру, но и стать еще стройнее. Молодая мама постоянно экспериментирует с питанием и делится опытом с подписчиками.

«Самый распространенный комментарий на моей странице: "Вы очень похудели". Да, я похудела. Так получилось. Я не за худобу, а здоровье. Каждому комфортно и красиво в своем весе. Да здравствует ЗОЖ», — пояснила Юлия.

«Начнем с главного. Сколько воды вы выпиваете в день? Нужно много. Это основа здорового обмена веществ. Утверждение, что "от воды могут быть отеки" — миф. На самом деле, отеки — от обезвоживания. В организм поступает сигнал тревоги, и он начинает запасать жидкость в тканях. Ну и кожа. Кожу нужно увлажнять прежде всего изнутри. Соки, чаи, кофе не подходят. И не стоит пить воду сразу после еды, кстати! В общем, пейте воду! Не ждите сигнала тревоги», — советует она.

«Мы говорили про воду, суперфуды и кислотно-щелочной баланс. Следующий пункт (возможно, с него нужно было начинать) — это уровень витамина Д. Наши гормоны, вес, состояние волос и ногтей, работа внутренних органов и еще много чего — зависят от него. Да-да, я знаю — сейчас лето, солнце... Просто сдайте кровь и проверьте. Уверена, Вас ждет сюрприз», — посоветовала Юлия Снигирь своим подписчикам.