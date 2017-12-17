Актриса показала новый кадр из фотосессии для глянцевого журнала.

34-летняя актриса Юлия Снигирь впервые стала мамой в марте 2016 года. После рождения сына Федора актриса не только быстро вернулась в добеременную форму, но и сбросила еще несколько килограммов. Пока поклонницы мечтали узнать секрет такого молниеносного похудения, Юлия в редких интервью говорила, что не прилагала никаких особых усилий, а ее организм сам решил, что этот вес для него идеален.

Теперь многочисленные подписчики Instagram Снигирь бьют тревогу: на последних снимках худоба актрисы стала пугающей.

Публикация от Yulia Snigir (@yuliasnigir) Дек 17 2017 в 6:29 PST