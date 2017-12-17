«Совсем отощала»: Юлия Снигирь испугала фанатов худобой
34-летняя актриса Юлия Снигирь впервые стала мамой в марте 2016 года. После рождения сына Федора актриса не только быстро вернулась в добеременную форму, но и сбросила еще несколько килограммов. Пока поклонницы мечтали узнать секрет такого молниеносного похудения, Юлия в редких интервью говорила, что не прилагала никаких особых усилий, а ее организм сам решил, что этот вес для него идеален.
Теперь многочисленные подписчики Instagram Снигирь бьют тревогу: на последних снимках худоба актрисы стала пугающей.
«Что то совсем отощала…», «Юленька, только без фанатизма; дальше не надо», «Надо прекращать худеть, Юлия! Так и до анорексии не далеко», «Ножки как ниточки. Ну это же некрасиво, не сексуально и не аппетитно выглядит. 🙁», «Выглядит,как у анарексичек», «Юля не худейте больше, уже не красиво», — написали Юлии в комментариях.
А вам нравится фигура Юлии Снигирь?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram