Викторию Лопыреву сравнили с куклой Барби и пристыдили за фото в купальнике

Виктория Лопырева, как и многие знаменитости, соблюдает режим изоляции. Правда, с локацией ей повезло: балкон с видом на океан не может не вдохновлять модель на занятия йогой. Очень летний снимок, который она опубликовала в своем Instagram, вызвал неоднозначную реакцию публики, некоторая часть которой на днях наблюдала снег из плотно закрытых окон своих квартир.

«Лента полна высказываний: кто по чему скучает из "прошлой жизни", типа рестораны (даже я вчера), шмотки, выходы в свет... и кто чем займется, когда карантин закончится (очевидно не совсем понимая, что даже после официальной отмены ограничений, нам долго придется соблюдать меры предосторожности, так как в один день чуда точно не произойдет), но я вот к чему: а давайте попробуем найти положительные моменты — уверена, у каждого из вас есть хоть один. И даже те, кому сразу придет в голову негатив или отрицание — выдыхайте и напишите мне хотя бы один ПЛЮС происходящего сейчас с вами. Верю в вас», — написала модель.

На призыв делиться хорошими сторонами карантина некоторые подписчики отреагировали негативом.