36-летняя Виктория Лопырева показала роскошные формы во время занятий йогой на балконе

«Так красиво все», «Жесть идеальная какая», «Вау Вика, какие у тебя длиннющие ноги, они бесконечные просто, ты красотка во всехсмыслах», «Эстафету принЯл) ног таких длинных не будет», «Такие длинные ноги, и красивая попа давно такого не видела! Да Викуся ты шикарная женщина», — хвалят одни.

«Да уж не самая красивая поза, вы бы животом занялись! Он у вас огромный, ваккум вам в помощь», «А что с ножками стройными стало в верхней части?», «Убойные панталоны», «Цапля», — критикуют другие.

Чтобы оставаться в форме во время карантина, Виктория рекомендовала 2-4 минуты в день уделять бегу, делать 50 приседаний, вставать на высокие полупальцы 50 раз («носки и пятки держим вместе, уже к 20 разу вы должны почувствовать, как тепло приходит к икроножным мышцам»), минуту растяжки, минуту — на «упражнение-бабочку»: «Сидя на ягодицах, сгибаем ноги к себе и делаем упор "стопа в стопу". Руками тянемся вперед, расслабляя пахи и стараясь опустить колени к полу».