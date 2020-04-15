36-летняя Виктория Лопырева показала роскошные формы во время занятий йогой на балконе
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Видео, которое модель Виктория Лопырева опубликовала в своем Instagram-блоге, вызвало восторг и зависть у пользователей соцсети.
«Вместо спорт зала — балкон, а детский коврик Марка Лео заменяет коврик для йоги», — пояснила молодая мама, предложив подписчикам тоже показывать, как они занимаются спортом во время карантина.
«Так красиво все», «Жесть идеальная какая», «Вау Вика, какие у тебя длиннющие ноги, они бесконечные просто, ты красотка во всехсмыслах», «Эстафету принЯл) ног таких длинных не будет», «Такие длинные ноги, и красивая попа давно такого не видела! Да Викуся ты шикарная женщина», — хвалят одни.
«Да уж не самая красивая поза, вы бы животом занялись! Он у вас огромный, ваккум вам в помощь», «А что с ножками стройными стало в верхней части?», «Убойные панталоны», «Цапля», — критикуют другие.
Чтобы оставаться в форме во время карантина, Виктория рекомендовала 2-4 минуты в день уделять бегу, делать 50 приседаний, вставать на высокие полупальцы 50 раз («носки и пятки держим вместе, уже к 20 разу вы должны почувствовать, как тепло приходит к икроножным мышцам»), минуту растяжки, минуту — на «упражнение-бабочку»: «Сидя на ягодицах, сгибаем ноги к себе и делаем упор "стопа в стопу". Руками тянемся вперед, расслабляя пахи и стараясь опустить колени к полу».
Фото и видео: Instagram
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