Вера Брежнева продемонстрировала идеальную фигуру в прозрачном белье и латексе

«Легкая, веселая, воздушная, нежная, красивая!!!!», «Вера это прекраснейший клип. Красное боди просто огонь», «Клип действительно завораживающий, раз 6 пересмотрела! Особенно последняя часть - эти голубые и сочные лиловые цвета и оттенки», «Я тоже так хочу как Вера , что может быть лучше когда твоя форма в совершенстве и в идеале и лучше уже некуда !!!! Есть чем гордиться», «Какая же вы, Вера, красивая! Глаз не оторвать», «Мне так нравиться ваше творчество. Под ваши песни мы просыпаемся! Я обожаю ваши всегда нежные, вдохновляющие клипы, но Вера ?? Что это? Премьеру уселись смотреть с дочкой (6 лет) и мне так стыдно было за этот клип, она все время спрашивала зачем все так разделись???» — обсуждают видео поклонники таланта певицы.

Идею отснять калейдоскоп образов — от нежного и невинного до агрессивно-сексуального — певица объяснила так: «Задача была сделать то, что вы не ожидаете. Ожидаемую историю с двумя людьми, гуляющими по берегу моря снять очень просто. Но зачем? Если вы ее сами уже придумали. <...> Я делаю только то, что нравится мне. То, в чем я гармонична максимально. Идею придумали сами, режиссер доработал и воплотил. Поэтому в видео и есть я) потому что я разная. И такая в том числе». Тем же, кто ругает однотипность песен Константина, она ответила: «У Ван Гога тоже творения на один манер... это называется почерк мастера».

А вам нравится видео?

Фото: instagram, кадры из клипа