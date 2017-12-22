35-летняя Вера Брежнева дала новое интервью и затронула тему своего брака с 54-летним композитором Константином Меладзе.

Певица Вера Брежнева очень редко рассказывает журналистам о своей личной жизни, и оказалось, что тому есть серьезная причина. О ней звезда поведала в новом интервью порталу Womanhit.ru.

«Прекрасно, когда люди интересуются творчеством Кости, но, когда ему начинают задавать личные вопросы, зная его нежелание общаться на данную тему, это печалит. Есть публичные люди, которые готовы пускать журналистов в свою жизнь. И я уважаю их выбор. Но я в этом смысле интроверт, и так было всегда, с самых первых моих шагов в шоу-бизнесе», — заявила Брежнева.