«Вечно молодая» 65-летняя актриса раскрыла три секрета неувядающей красоты

Артистка из Гонконга регулярно занимается спортом и ходит в походы. В Instagram она публикует снимки из путешествий, а также достопримечательности Гонконга. Третьим секретом молодости Им назвала постоянное использование солнцезащитного крема. Кроме того, она всегда наносит только легкий макияж или вовсе ходит без косметики на лице. По ее словам, кожа должна дышать.

Ранее ученые провели опыт и раскрыли секрет молодости. Группа ученых с помощью лабораторного опыта доказала, что клетки в нашем организме обновляются путем освобождения от поврежденных митохондрий. С возрастом этот процесс замедляется. В итоге человек теряет мышечную массу, но обзаводится лишним весом. По мнению экспертов, вполне возможно обновить клетки медикаментозным путем.