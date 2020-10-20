«Вечно молодая» 65-летняя актриса раскрыла три секрета неувядающей красоты
Фото: instagram.com/mixue_michelleyim
Женщина делится своими фотографиями в социальных сетях. Азиатка с неувядающей красотой собрала тысячи восторженных комплиментов. Она решила раскрыть поклонникам секреты своей молодости. Первым правилом Им является правильное питание. Она ест много китайских тонизирующих супов и пьет костные бульоны, богатые коллагеном. Кроме того, актриса употребляет богатую антиоксидантами пищу: в ее меню всегда есть помидоры, шпинат и голубика. Другим важным фактором является физическая активность. Мишель уверена, что физической активностью можно вылечить любые болезни. «Это самое окупающееся вложение в вашей жизни», — подчеркнула она.
Артистка из Гонконга регулярно занимается спортом и ходит в походы. В Instagram она публикует снимки из путешествий, а также достопримечательности Гонконга. Третьим секретом молодости Им назвала постоянное использование солнцезащитного крема. Кроме того, она всегда наносит только легкий макияж или вовсе ходит без косметики на лице. По ее словам, кожа должна дышать.
Ранее ученые провели опыт и раскрыли секрет молодости. Группа ученых с помощью лабораторного опыта доказала, что клетки в нашем организме обновляются путем освобождения от поврежденных митохондрий. С возрастом этот процесс замедляется. В итоге человек теряет мышечную массу, но обзаводится лишним весом. По мнению экспертов, вполне возможно обновить клетки медикаментозным путем.
Фото: Instagram/ @mixue_michelleyim
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