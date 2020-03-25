Ученые провели опыт и раскрыли секрет молодости

Группа ученых с помощью лабораторного опыта доказала, что клетки в нашем организме обновляются путем освобождения от поврежденных митохондрий. С возрастом этот процесс замедляется. В итоге человек теряет мышечную массу, но обзаводится лишним весом. По мнению экспертов, вполне возможно обновить клетки медикаментозным путем, сообщает издание FASEB Journal.

Не дремлющие фармакологические компании давно работают над препаратом, который мог бы ускорить процесс распада ненужных организму митохондрий. Таким образом люди могли бы с помощью лекарства в буквальном смысле оставаться молодыми вечно (при желании). Но не все так просто, для этого еще нужно активировать молекулы сенсора энергии. Пока же эксперты настоятельно советуют молодым и пожилым людям регулярно заниматься спортом: посильная физическая нагрузка способствует обновлению клеток. Люди, увлеченные спортом, дольше сохраняют запас жизненных сил и внешнюю привлекательность. И эта мера доступна абсолютно всем.

Ранее мы писали о том, что согласно проведенным исследованиям, женщины чаще становятся виновницами краха семьи. Они нередко решаются увести партнера у подруги. А вот мужчины якобы блюдут кодекс чести и реже позволяют себе увести возлюбленную у друга.